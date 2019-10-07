 Кабмин Гончарука потратит 4 миллиона на рекламу в интернете

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, рекламная кампания разбита на восемь периодов по пять дней, что может означать два месяца без учета выходных. Она включает видеорекламу In-stream, персональное таргетирования на государственных служащих и лидеров общественного мнения, таргетирование на внутренне перемещенных лиц, гиперлокальное таргетирование на внутренне перемещенных лиц и лидеров общественного мнения по GPS-координатам.

Как отмечает издание, в тендерной документации и договоре не сказано, что именно будет размещаться в Интернете. Также там нет списка госслужащих и лидеров общественных мнений, для которых заказываются дорогие персональные показы по 26,88 грн.

Цена нынешней сделки на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 3,7 млн грн.

Единственным конкурентом было ООО "Компьютерные информационные технологии" ("КИТ") Сергея Маломена и Александра Ефремова (тезка экс-нардепа от "Партии регионов").

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Столичное агентство "С8 Нетворк" с уставным капиталом 1 тыс. грн во главе с Еленой Тимко принадлежит Владимиру Михалко, Ивану Савченко и Анжелике Рубежовой.

Рубежова также руководит ООО "Элко Украина", которое является одним из фигурантов в уголовном производстве полиции против должностных лиц КП "Информатика" КГГА.

Также она владела ныне ликвидированным ООО "Амрита-Ком" с Сергеем Краковецкимо и работала заместителем директора в ООО "Амрита Комплексные решения" того же Сергея Краковецкого, которое с 2017 года получило государственных подрядов на 934,3 млн грн.

Ранее Рубежова также была помощницей экс-нардепа Олега Шаблатовича ("Партия регионов").

С 2018 года победитель "С8 Нетворк" получил подрядов Мининформа на 15,97 млн грн.

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