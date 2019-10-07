 Минобороны купило топливо на 720 миллионов дороже тендера "Антонова"

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, с ООО "Торум" 3 октября заключен контракт на 251,26 млн на поставку 10,83 тыс. тонн авиатоплива "Джет А-1" производства компании Hellenic Petrolium S.A. (Греция) по 23,2 тыс. грн за тонну.

С двумя другими фирмами министерство объявило о намерении заключить сделки.

Так, ЧП "ОККО Контракт" за 237 млн грн поставит 9,65 тыс. тонн авиакеросина по 24,56 тыс. грн за тонну. Фирма подала на тендер документы на авиатопливо РТ производства ПАО "Укртатнафта" и ОАО "Нафтан" (Беларусь), а также авиатопливо "Джет А-1" производства Orlen Lietuva (Литва).

ООО "Глуско Украина" за 231,48 млн грн заказали 9,38 тыс. тонн авиакеросина по 24,69 тыс. грн за тонну. Фирма предоставила сертификат соответствия на авиатопливо РТ производства "Укртатнафты" и протокол испытаний на авиатопливо "Джет А-1" производства Orlen Lietuva (Литва).

Фирма "Торум" выиграла аукцион по своему лоту по цене. На торгах по другим двум лотам "Укртатнафта", ООО "Торговый дом Сокар Украина" и ООО "Альянс Энерго Трейд" предлагали на 2-6% ниже цены, но их отклонили, потому что они не устранили какие-то недостатки в документах в течение суток после ознакомления с этими недостатками на переговорах.

Как отмечает издание, аукционы по этим лотам проходили 12 сентября, то есть именно тогда были зафиксированы ценовые предложения победителей торгов. В тот день мировые цены нефти соответствовали уровню 9 сентября, когда свое соглашение на поставку авиатоплива "Джет А-1" (ТС-1, РТ) заключило ГП "Антонов". Государственный авиазавод тогда за 11,12 млн грн заказал топливо ООО "Авиа оил" по 22,24 тыс. грн за тонну, то есть на 5-10% дешевле предложений поставщиков Министерства обороны.

При этом с момента аукционов Минобороны уже прошел почти месяц, и мировые цены на нефть уже значительно упали, даже ниже уровня начала сентября. Поэтому заказчик может заключать с победителями торгов дополнительные соглашения о снижении цены в связи с изменением рыночной конъюнктуры.

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Столичный "Торум" входит в так называемую группу Грановского-Адамовского (самая известная фирма "Трейд Коммодити"), которая во времена президента Петра Порошенко выигрывала топливные подряды Минобороны, "Укрзализныци" и т.д. на миллиарды гривен. "Ферст Групп" и другие фирмы из этой группировки фигурируют в уголовном деле о завладении служащими "Укрзализныци" и группой других лиц бюджетными средствами через подконтрольные предприятия.

Фирмой "Окко Контракт" владеет ЗАО "Концерн Галнафтогаз" Виталия Антонова.

"Глуско Украина" за восемь месяцев 2019 года стало вторым после ООО "БНК-Украина" крупнейшим импортером авиакеросина в Украину. Оно принадлежит швейцарской компании "Глуско Энерджи" (Glusco energy SA) израильского бизнесмена Нисана Моисеева, который является другом Виктора Медведчука - нардепа и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума президента России Владимира Путина.

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