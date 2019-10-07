 Украина увеличила импорт газа из Европы на 44%, – "Укртрансгаз"

Об этом говорится в сообщении филиала "Оператор ГТС Украины" АО "Укртрансгаз" о результатах работы украинской газотранспортной системы в январе-сентябре 2019 года, передает БизнесЦензор.

При этом по состоянию на 1 октября (четвертую осень) Украина уже в течение 1407 дней не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС.

В то же время транзит газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову с начала года составил 64,3 млрд кубометров, что на 0,9 млрд куб. м или на 1% больше, по сравнению с аналогичным показателем в 2018 году.

В подземные хранилища в январе-сентябре 2019 года было закачано 11,8 млрд куб. м газа, что больше на 34%, чем в течение того же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 5,1 млрд кубометров газа, что меньше на 29%.

По состоянию на 1 октября 2019 года, в ПХГ Украины было накоплено 20,5 млрд куб. м голубого топлива, что на 26% больше, чем год назад.

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Поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины с начала года и по состоянию на 1 октября осталось на уровне прошлого года – 15,5 млрд куб. м.

В то же время украинским потребителям всех категорий с начала года транспортировано магистральными газопроводами 17,9 млрд куб. м газа, что на 7% меньше аналогичного показателя 2018 года.

При этом общее использование газа для производственно-технологических нужд (ПТН) уменьшилось на 4%, составив 2,7 млдр куб. м газа.

В компании уточнили, что показатель потребления газа Украиной указан без учета объемов газа для ПТН, а сам показатель общего использования газа для ПТО включает объемы технологического газа для нужд "Укртрансгаза", "Укргаздобычи", "Укрнафты", "Черноморнефтегаза", но без объемов производственно-технологических потерь операторов ГРС, частных добывающих компаний и др.

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