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 SkyUp запустит дополнительные рейсы из Киева во Львов и Запорожье

SkyUp увеличит частоту полетов на новых внутренних рейсах из Киева во Львов и Запорожье в ноябре 2019 года.

Об этом свидетельствует обновленная информация в системе бронирования авиаперевозчика, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

На линии Киев-Запорожье авиакомпания будет выполнять шесть полетов в неделю вместо раннее анонсированных четырех. В дополнение к рейсам по понедельникам, вторникам, средам и пятницам в систему бронирования внесены рейсы по четвергам и воскресеньям.

В случае с линией Киев-Львов частота полетов в ноябре составит пять рейсов в неделю вместо ранее анонсированных четырех. Полеты будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

На ланный момент SkyUp не уточняют, является ли данное увеличение частот временным или будет на постоянной основе. В систему бронирования дополнительные рейсы внесены только на ноябрь.

С октября SkyUp кардинально изменит сеть внутренних маршрутов. Авиакомпания приостановит полеты из Киева и Харькова в Одессу. Вместо них лоукост запустит рейсы из Киева во Львов, Запорожье, Харьков, а также начнет прямые перелеты между Харьковом и Львовом. Билеты на новые рейсы продаются по цене от 500 грн в одну сторону с учетом перевозки только ручной клади.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152583
 
 
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