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 Disney подписал контракт с Microsoft для ускорения производства фильмов

Компании Microsoft и Disney будут создавать контент с помощью облачных сервисов.

Об этом сообщается в пресс-релизе Microsoft, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

"Переместив большую часть продакшена и постпродакшена на облако, студия будет создавать контент быстрее и эффективнее", - сообщили представители компании Microsoft.

Два гиганта подписали договор о сотрудничестве на пять лет. Главная цель - улучшить методы создания контента. Рабочей площадкой для компаний стал StudioLAB студии Walt Disney.

Совместная работа Microsoft с Disney Studios началась более года назад, когда компании работали над внедрением технологии монтажа в режиме реального времени для Marvel Studios. Корпорации уже создали рабочие группы, которые занимаются совместным генерированием и редактированием контента с помощью облачных технологий.

В Microsoft считают, что внедрение облачных сервисов станет "ключевым моментом для всей киноиндустрии". В качестве подтверждения своих слов компания приводит исследование некоммерческой платформы MovieLabs, которая занимается исследованиями и разработками в сфере кинопроизводства.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152578
 
 
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