 Власти Киева завершат подготовку к введению штрафов по фото до конца месяца

Об этом и.о. гендиректора КП "Информатика", которое курирует проект городского видеонаблюдения, Николай Пыхтин сообщил в интервью LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Как пояснил глава предприятия, система позволит штрафовать водителей за превышение скорости. При этом штрафная квитанция будет формироваться автоматически.

Пыхтин рассказал, что для этой системы будут использовать новые приборы, которые состоят из радара-детектора, камеры машинного зрения и аналитики.

"По системе фото- видеофиксации штрафов были проведены торги на 20 млн грн. Закуплено 20 приборов. 5 уже находятся на тестировании у полиции, для остальных 15 вместе с полицией согласованы места установки, сейчас на стадии монтажа",– сообщили в пресс-службе городской инициативы Kyiv Smart City.

Судя по договору, прикрепленному к тендеру, власти используют некую систему "Каскад" компании "Украинские системные инновации".

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По словам Николая Пыхтина, городские камеры, которые уже установлены на перекрестках, для выписывания штрафов не подходят.

"Мы своей системой можем мерять эмпирическую скорость – между двумя точками. Но это для статистики – не для штрафов. Ведь у нас изначально не стояло такой задачи, нужно было только анализировать скорость движения в полосе и наличие заторов", – объяснил руководитель ситуационного центра.

Однако основная причина, почему используются другие приборы – наличие сертификации, чтобы штраф имел силу в суде.

По словам чиновника, пока что в Украине один такой прибор. Сертифицируются еще два. После тестов и отчетов, которые должны быть закончены к ноябрю, Кабмин должен выдать соответствующее распоряжение о старте полноценного использования системы.

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