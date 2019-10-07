 Продажи подержанных электромобилей в Украине выросли на 42%

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Как и ранее, основную массу электромобилей, пополнивших украинский автопарк, составила уже бывшая в эксплуатации техника. Б/у автомобили охватили 91% впервые регистрируемых "зеленых" авто.

Самыми ходовыми на рынке электромобилей оказались подержанные машины возрастом до 5 лет. На их долю пришлось более 52% регистраций. Около 39% составили авто возрастом 5 и более лет, новых автомобилей было до 9%.

Бестселлером на рынке легковых электромобилей остается Nissan Leaf. С начала года почти 2,5 тыс. украинцев стали владельцами автомобилей этой модели.

На втором месте по популярности Tesla Model S, в активе которой 435 украинских номеров за девять месяцев.

BMW i3 занял третье место с результатом 276 регистраций.

На четвертом месте Volkswagen е-Golf – 238 единиц.

Замыкает пятерку лидеров Fiat 500e, который выбрали 225 автомобилистов.

В части коммерческих электромобилей наилучший результат у Renault Kangoo Z.E. – 363 авто, или более 90% продаж в этом сегменте автомобильного рынка.

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