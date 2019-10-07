[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.61 26.93
 Транспорт
  267  0
Все про:продажа (1041) электромобиль (403)

 Продажи подержанных электромобилей в Украине выросли на 42%

За девять месяцев 2019 года в Украину было ввезено и зарегистрировано почти 5,5 тыс. электромобилей, из которых 397 коммерческих и 5081 легковой. По сравнению с прошлым годом спрос на коммерческую технику, работающую исключительно на электротяге, вырос в два раза, а на легковые электромобили – на 42%.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Как и ранее, основную массу электромобилей, пополнивших украинский автопарк, составила уже бывшая в эксплуатации техника. Б/у автомобили охватили 91% впервые регистрируемых "зеленых" авто.

Самыми ходовыми на рынке электромобилей оказались подержанные машины возрастом до 5 лет. На их долю пришлось более 52% регистраций. Около 39% составили авто возрастом 5 и более лет, новых автомобилей было до 9%.

Бестселлером на рынке легковых электромобилей остается Nissan Leaf. С начала года почти 2,5 тыс. украинцев стали владельцами автомобилей этой модели.

На втором месте по популярности Tesla Model S, в активе которой 435 украинских номеров за девять месяцев.

BMW i3 занял третье место с результатом 276 регистраций.

На четвертом месте Volkswagen е-Golf – 238 единиц.

Замыкает пятерку лидеров Fiat 500e, который выбрали 225 автомобилистов.

В части коммерческих электромобилей наилучший результат у Renault Kangoo Z.E. – 363 авто, или более 90% продаж в этом сегменте автомобильного рынка.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152570
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Донбасс Зеленский Нацполиция Пристайко суд США Трамп Формула Штайнмайера
 
 
 
 
 
 вверх