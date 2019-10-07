 СБУ сообщило о подозрении главе Днепровского метрополитена

Руководителю КП "Днепропетровский метрополитен" и директору замешенной в деле коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что в конце 2017 года чиновники приобрели у коммерческой структуры оборудование времен СССР под видом нового, которое непригодно для использования в механообрабатывающем процессе. Сумма контракта составила 2,6 миллиона гривен. На самом деле стоимость закупленного "металлолома" была максимум 100 тысяч гривен", – сказано в сообщении.

Проведенная судебная экспертиза по делу установила, что в результате противоправной сделки коммунальному предприятию нанесен ущерб в размере почти 2,5 млн грн.

"По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства КП возникла реальная угроза устойчивому функционированию метрополитена и соответственно жизни и здоровью пассажиров", – отмечается в сообщении.

Как уточнили в СБУ, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела.

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