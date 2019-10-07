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 Украинский банк президента московского ЦСКА cменил главу

Правление Национального банка согласовало кандидатуру Владислава Кравца на должность главы правления АО "Первый инвестиционный банк" (PINbank).

Об этом сообщается в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

Кравец вступил в должность главы банка с 4 октября.

Новый глава правления в течение последних пяти лет занимал должности замглавы правления "Первого инвестионного банка", главы правления "РВС Банка", директора по корпоративному бизнесу "Проминвестбанка".

В то же время с 3 октября прекращены полномочия и.о. главы правления Ирины Колесник, которая занимала этот пост с 2 сентября до согласования кандидатуры Кравца в НБУ.

Колесник продолжает выполнять должностные обязанности в качестве замглавы правления, члена правления "Первого инвестиционного банка" с 4 октября.

"Первый инвестиционный банк" основан в 1997 году.

По данным НБУ, на 1 января 2019 года президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер владел 88,89% акций банка.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152560
 
 
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