 Мининфраструктуры предложило направить часть средств Дорожного фонда на углубление рек

Об этом сообщил министр ифраструктуры Владислав Криклий в диалоге с экс-министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В старой редакции (закона о внутренних водных путях) вообще не были предусмотрены пути финансирования развития внутренних водных путей, а это ключевое. Мы же это предусмотрели в новом законопроекте (№1182-1), и будет 1% от Дорожного фонда (ориентировочно 740 млн грн) в год финансирования из спецфонда для обеспечения дноуглубительных работ и ремонта шлюзов", - сообщил Криклий.

При этом министр добавил, что благодаря направлению штрафов и платному проезду для грузовых авто Дорожный фонд увеличится на несколько процентов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №1182-1, документ устанавливает принципы развития внутреннего водного транспорта, профильного ценообразования, особенности взимания портовых сборов; регулирует технические требования к судам, требования к квалификации капитанов и членов экипажа, судовым документам.

Кроме того, документ устанавливает систему организации судоходства, требования к речным лоцманам; определяет принципы обеспечения безопасности плавания судов внутреннего плавания и судов смешанного плавания; регулирует применение административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства.

Как говорится в документе, технические требования к судам включают основные требования к конструкции, комплектации и эксплуатации судна. Так, пассажирские суда внутреннего плавания должны быть пригодными для использования лицами с маломобильных групп населения, а также оснащены оборудованием для автоматической идентификации.

Согласно законопроекту, речной сбор взимается только с судов внутреннего плавания, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов. Не взимается речной сбор с малых, спортивных судов и водных мотоциклов. Размер ставок речного сбора устанавливается с учетом: протяженности маршрута судна в рейсе; прохождения судном во время рейса через судоходные шлюзы; количества пассажиров или груза.

Портовые сборы (канальный, санитарный, якорный, корабельный) не взимаются с судов внутреннего плавания: при наличии действующего свидетельства суда внутреннего плавания; если они имеют осадку не более 4,5 ма; осуществляют рейс, в котором местом отправления/назначения является речной порт или транзитный рейс.

Ожидается, что принятие проекта будет способствовать созданию здоровой конкуренции на рынке перевозок, улучшению инвестиционного климата в данном секторе, стимулированию развития судостроительной и судоремонтной отраслей, а также демонополизирует лоцманские услуги на внутренних водных путях, создаст конкуренцию на этом рынке, тем самым снизит стоимость и улучшит качество этих услуг.

Как сообщалось, ранее госпредприятие водных путей "Укрводшлях" предложило финансировать содержание водных путей за средства Дорожного фонда.

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