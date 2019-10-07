 ДТЭК Ахметова создает искусственный дефицит электроэнергии в Украине, – Герус

Об этом глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил в колонке для БизнесЦензор.

"Эти дефициты в значительной степени создавались искусственно, в частности компанией ДТЭК. Это связано с тем, что всем, кто не смог купить электроэнергию на РСВ, отдают электроэнергию по цене "балансирующего рынка", а это еще на 15% дороже. Со временем эти дефициты начали увеличиваться и в сентябре достигли угрожающих масштабов", – сообщил Герус.

По словам главы парламентского комитета, особенно высокие дефициты в объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) наблюдались с 7:00 до 8:00 и с 23:00 до 24:00, когда угольные электростанции намеренно выводили свои блоки с "рынка на сутки вперед", чтобы вызвать дефициты и рост стоимости электроэнергии.

При этом ДТЭК контролирует более 60% нерегулируемого рынка электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины, а

"Средний почасовой дефицит электроэнергии вырос на 86% с 802 МВт в июле до 1490 МВт в сентябре. С каждым месяцем нового "свободного конкурентного рынка" ситуация только ухудшается", – отметил Герус.

Глава комитета напомнил, в пределах "Бурштынского острова" (Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области) ДТЭК контролирует около 95% всего производства электроэнергии и в этом регионе проблема дефицита электроэнергии еще острее. При этом уена электроэнергии "на рынке в сутки вперед" в "Бурштынском острове" на 13-60% выше цены электроэнергии в ОЭС Украины.

"Все школы, больницы, детские сады, водоканалы, теплокоммунэнерго, электротранспорт, малый, средний, крупный бизнес, благодаря таким действиям компании ДТЭК получили рост тарифов на 30-40%", – подчеркнул Герус.

Депутат пояснил, что именно такие созданные ДТЭК дефициты побудили расширить возможности для импорта электроэнергии.

"Сегодня совокупный импорт из разных стран составляет около 500 МВт, что в 3 раза меньше, чем созданный на рынке дефицит. Но даже уже этот импорт мешает компании ДТЭК злоупотреблять своим монопольным положением, зарабатывать миллиарды сверхприбылей и держать в заложниках всю страну", – добавил Герус.

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