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 "Южмаш" закупил белорусские детали для производства тракторов на 77 миллионов

ГП "ПО Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" 26 сентября заключило соглашение с ОАО "Минский тракторный завод" (Беларусь) о поставке тракторокомплектов на 289,49 млн российских рублей без НДС (около 76,6 млн грн по курсу НБУ).

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до апреля 2021 года "МТЗ" поставит на условиях FCA Минск, то есть с доставкой за счет и силами покупателя 300 тракторокомплектов "Беларус-892" по 965 тыс. российских рублей без НДС.

Как отмечает издание вероятно, речь идет о комплекты для крупноузловой сборки таких тракторов.

По курсу рубля от НБУ на дату заключения комплект стоил 257 тыс. грн без НДС.

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В Украине готовые тракторы Belarus 892 продаются на рынке по 507-545 тыс. грн (неизвестно, включен ли в цену НДС), а на тендерах их можно найти по 483-549 тыс. грн с НДС.

Напомним, "Южмаш" производит тракторы под торговой маркой ПМЗ (ЮМЗ).

"Южмаш" был создан для производства ракетно-космической техники и технологий оборонного, научного и народнохозяйственного назначения в городе Днепре.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152537
 
 
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