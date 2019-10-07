 "Южмаш" закупил белорусские детали для производства тракторов на 77 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до апреля 2021 года "МТЗ" поставит на условиях FCA Минск, то есть с доставкой за счет и силами покупателя 300 тракторокомплектов "Беларус-892" по 965 тыс. российских рублей без НДС.

Как отмечает издание вероятно, речь идет о комплекты для крупноузловой сборки таких тракторов.

По курсу рубля от НБУ на дату заключения комплект стоил 257 тыс. грн без НДС.

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В Украине готовые тракторы Belarus 892 продаются на рынке по 507-545 тыс. грн (неизвестно, включен ли в цену НДС), а на тендерах их можно найти по 483-549 тыс. грн с НДС.

Напомним, "Южмаш" производит тракторы под торговой маркой ПМЗ (ЮМЗ).

"Южмаш" был создан для производства ракетно-космической техники и технологий оборонного, научного и народнохозяйственного назначения в городе Днепре.

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