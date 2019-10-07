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 Резервы Нацбанка упали на $600 миллионов из-за выплат по госдолгу

По состоянию на 1 октября 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $21,44 млрд (в эквиваленте), уменьшившись в сентябре на $577,3 млн или на 2,6% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.

Как пояснили в НБУ, в целом за прошедший месяц правительство и Национальный банк выплатили в счет обслуживания и погашения государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте $1,97 млрд (в эквиваленте).

Из этой суммы $1,22 млрд было направлено на обслуживание и погашение еврооблигаций, $560,9 млн было уплачено по обязательствам перед Международным валютным фондом, остальное – по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Как отмечается в сообщении, эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения правительством облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте, на сумму $546,9 млн.

В то же время благоприятная ситуация на валютном рынке позволила Национальному банку пополнить международные резервы на $930,3 млн. В частности, $650,3 млн были куплены при осуществлении интервенций по единому курсу и $280 млн – по выбору наилучшего курса. Валютных интервенций по продаже валюты в сентябре Национальный банк не осуществлял.

На объем резервов также повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $80,8 млн (в эквиваленте).

"Объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября составляли $22,02 млрд, увеличившись за месяц на $175 млн благодаря тому, что чистая покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке компенсировала расходы на погашение и обслуживание государственного долга.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152534
 
 
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Одни президенты набирают эти кредиты и по слепым оффшорам их распихивают. А другие потом погашают.
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спасибо зебилам, голосовавшим сначала за януковоща, а потом за монику зеленски!
именно эти "новые лица" набрали максимальное количество кредитов - один за 4 года, другой за 115 дней..
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а эта картинка - любителям г+г и прочих оральных извращений


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