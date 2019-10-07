 Резервы Нацбанка упали на $600 миллионов из-за выплат по госдолгу

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.

Как пояснили в НБУ, в целом за прошедший месяц правительство и Национальный банк выплатили в счет обслуживания и погашения государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте $1,97 млрд (в эквиваленте).

Из этой суммы $1,22 млрд было направлено на обслуживание и погашение еврооблигаций, $560,9 млн было уплачено по обязательствам перед Международным валютным фондом, остальное – по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Как отмечается в сообщении, эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения правительством облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте, на сумму $546,9 млн.

В то же время благоприятная ситуация на валютном рынке позволила Национальному банку пополнить международные резервы на $930,3 млн. В частности, $650,3 млн были куплены при осуществлении интервенций по единому курсу и $280 млн – по выбору наилучшего курса. Валютных интервенций по продаже валюты в сентябре Национальный банк не осуществлял.

На объем резервов также повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $80,8 млн (в эквиваленте).

"Объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября составляли $22,02 млрд, увеличившись за месяц на $175 млн благодаря тому, что чистая покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке компенсировала расходы на погашение и обслуживание государственного долга.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram