 Урожай кукурузы с трети площадей превысил 10 миллионов тонн, – Минагрополитки

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

Всего проведено уборки зерновых и зернобобовых культур на площади 11,8 млн га, или 77% к прогнозу, и намолочено 49,9 млн тонн зерна при средней урожайности 42,2 ц/га, в том числе:

гречки – 77 тыс. тонн с площади 58 тыс. га, или 87% к прогнозу, при урожайности 13,2 ц/га;

проса – 144 тыс. тонн с 76 тыс. га, или 85% к прогнозу, при урожайности 18,9 ц/га.

Кроме того, подсолнечника обмолочено на площади 4,9 млн га, или 84%, и собрано 11,7 млн тонн зерна при средней урожайности 23,7 ц/га. Сои обмолочено на площади 1,1 млн га, или 69% к прогнозу, и собрано 2,6 млн га зерна при средней урожайности 23,7 ц/га. Сахарной свеклы собрано 3,1 млн тонн с площади 70 тыс. га, или 32% от прогноза, при средней урожайности 447 ц/га.

По проведению осенней посевной кампании, то на эту дату посеяно 4,7 млн га площади озимыми зерновыми, или 65% к прогнозу, из них посеяно:

озимой пшеницы – 4,2 млн га, или 68% к прогнозу;

ржи – 92 тыс. га, или 75% к прогнозу;

озимого ячменя – 419 тыс. га, или 46% к прогнозу.

Кроме того, озимый рапс при прогнозируемой площади 1,1 млн га посеяно 1,0 млн га, или 96% к прогнозу.

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