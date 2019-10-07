 "Нафтогаз" создаст дочернюю компанию по торговле нефтепродуктами

Об этом говорится в решении правления НАКа как акционера "Укртранснафты" №278 от 3 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Уставный капитал новой компании будет принадлежать АО "Укртранснафта" – компании, на основе которой создавался дивизион "Нефть".

Планируется, что компания будет торговать как импортными нефтепродуктами, так и ресурсом, производимым Шебелинским газоперерабатывающим заводом.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" будет закупать/продавать все объемы нефтепродуктов и нефтехимии в рамках группы "Нафтогаз", – пояснил замглавы дивизиона по коммерческим вопросам Сергей Федоренко.

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Как сообщалось, в конце августа "Укргаздобыча" подписала контракт со специмпортером белорусских нефтепродуктов ООО "БНК-Украина" на поставку 20 тыс. тонн дизтоплива в месяц.

Напомним, АО "Укргаздобыча" владеет одним из двух работающих в Украине НПЗ – Шебелинским ГПЗ – с годовым объемом переработки сырья в объеме около 500 тыс. тонн.

В 2018 году Шебелинский завод произвел 130,6 тыс. тонн бензина, 85,1 тыс. тонн дизтоплива и 31,3 тыс. тонн мазута. Основной объем дизтоплива используется для нужд производственных подразделений "Укргаздобычи", часть реализуется через открытые биржевые торги.

В 2019 году Шебелинский ГПЗ вместе с отделом реализации нефтепродуктов "Укргаздобычи" вошел в дивизион "Нефть" НАК "Нафтогаз Украина". Ключевым направлением деятельности дивизиона должен стать трейдинг. В планах дивизиона за 5 лет увеличить объем реализации продукции от 650 тыс. тонн до 1,5 млн тонн.

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