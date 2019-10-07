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 Крупная бразильская IT-компания Stefanini откроет офис в Украине

Крупная бразильская IT-компания Stefanini стоимостью $1 млрд заявила о расширении своей деятельности в Европе и открытии в Украине своего офиса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

"Наше международное присутствие ставит нас в привилегированное положение, чтобы предлагать и предоставлять новые услуги во всех уголках мира. Мы хотим расширить нашу деятельность в Европе, и Украина будет нашей следующей остановкой", - отметил глобальный генеральный директор Stefanini Марко Стефанини.

По его словам, одним из факторов, повлиявших на решение открыть офис в Украине, является то, что 78% работников IT-отрасли страны имеют средний или высокий уровень владения английским языком.

"Глобальной компании важно работать с многоязычными профессионалами. К концу года мы ожидаем, что в киевском офисе будет 50 сотрудников, которые в наибольшей степени будут сосредоточены на поддержке и разработке приложений", - сказал Стефанини.

Как отмечается в сообщении компании, в настоящее время в Украине насчитывается более 1 тыс. IT-компаний, в которых работает около 100 тыс. человек. Однако, согласно исследованиям, к 2020 году число работников этой отрасли в Украине может удвоиться.

Stefanini основана в 1987 году. В настоящее время компания имеет более 74 офисов в 40 странах Америки, Европы, Африки, Австралии и Азии.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152524
 
 
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