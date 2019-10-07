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 В партии Зеленского предложили ввести налог на покупку валюты

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и по вопросам налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") предлагает ввести общегосударственный сбор на обмен наличной валюты для развития спорта.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий законопроект №2208 от 3 октября обнародован на сайте парламента.

Проектом Закона предлагается ввести общегосударственный сбор в размере 1% с операций по купле-продаже наличной валюты для создания дополнительных источников финансирования развития спорта, который, по мнению автора законопроекта, не развивается.

Законопроектом также предусмотрено установление ответственности плательщиков нового сбора за осуществление операций по покупке иностранной валюты в наличной форме без выдачи расчетных документов в размере 100% от суммы такой операции.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада при голосовании за законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов приняла поправку депутатов Александра Дубинского и Александра Юрченко ("Слуга народа"), которой ввела оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия.

Бывший сотрудник телеканала "1+1" олигарха Игоря Коломойского Александр Дубинский также вошел в состав конкурсной комиссии по определению претендентов на должности независимых членов государственных банков.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152522
 
 
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