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 Авиакомпания flydubai увеличила количество рейсов в Украину

Авиакомпания flydubai со штаб-квартирой в Дубае увеличила частоту полетов в Украину с 9 до 17 рейсов в неделю.

С 1 октября авиакомпания осуществляет по два рейса ежедневно в Международный аэропорт "Борисполь" (KBP) в Киеве и по три рейса в неделю в Международный аэропорт "Одесса" (ODS), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

В компании напоминают, что все рейсы flydubai в Украину осуществляются в рамках стратегического партнерства с "Эмирейтс", что позволяет увеличить количество возможных стыковок для пассажиров.

Кроме того, граждане Украины получают визу Объединенных Арабских Эмиратов по прибытию.

flydubai осуществляет более 1400 рейсов еженедельно в более чем 90 городов в 48 странах мира, флот авиакомпании составляет 57 самолетов Boeing 737.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152514
 
 
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