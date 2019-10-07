 Ставки по кредитам в ломбардах превысили 200% годовых

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

По данным регулятора, по состоянию на конец первого полугодия 2019 года было зарегистрировано 343 ломбарда и 6120 их обособленных подразделений.

Их активы составляли 3,92 млрд грн, что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уставный капитал вырос на 1,1% – до 1,51 млрд грн.

Сумма предоставленных кредитов под залог за первое полугодие составила 9,05 млрд грн (+10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), оценочная стоимость имущества, принятого в залог, – 10,57 млрд грн (+ 5,2%), количество предоставленных кредитов – 5,9 млн (-1,9%), сумма погашенных кредитов – 8,75 млрд грн (+9,7%), в т.ч. за счет залогового имущества – 1,1 млрд грн (+34,6%).

Средний размер кредитов, выданных ломбардами за первое полугодие 2019 года, – 1537 грн.

Наибольшую долю составляют кредиты, предоставленные под залог изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней – 75,2%.

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