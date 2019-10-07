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 LOT запустит прямые рейсы в Сан-Франциско со стыковкой из Киева

Польская авиакомпания LOT анонсировала запуск с 5 августа 2020 года прямых рейсов Варшава-Сан-Франциско.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю на самолетах Boeing 787. В авиакомпании отмечают, что расписание позволит стыковать новый маршрут с рейсами в Киев, Будапешт, Тель-Авив, Вену, Гетеборг, Стокгольм, Прагу, Санкт-Петербург, Москву, Софию, Таллинн и большинством городов Польши.

Об открытии нового маршрута LOT объявил сразу после включения Польши в программу безвизовых визитов США. Она позволит полякам посещать США с туристической или бизнес-целью на срок до 90 дней без необходимости получать визу.

В LOT рассчитывают, что открытие нового рейса увеличит пассажиропоток в Сан-Франциско из стран Центральной и Восточной Европы с нынешних 300 тыс. человек в год.

Сан-Франциско станет шестым прямым направлением LOT из Варшавы в США. Маршрутная сеть из польской столицы уже включает аэропорты Кеннеди и Ньюарк в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелес и Майами.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152503
 
 
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