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 АМПУ отменила плату за проверку охраны судов

Тарифный совет госпредприятия "Администрации морских портов Украины" (АМПУ) решил исключить из перечня услуг, предоставляемых по свободным тарифам, услуги по проверке судов на соответствие требованиям Международного кодекса по охране судов и портовых средств (МК ОСПС).

Как сообщает пресс-служба АМПУ, такое решение было принято на основании анализа законодательства, международных конвенций и соглашений, к которым присоединилась Украина, передает БизнесЦензор.

"Осуществления такой проверки судов на безвозмездной основе позволит привести соблюдение требований Международного кодекса по охране судов и портовых средств в морских портах Украины в соответствие с международной практикой. В то же время снижение финансовой нагрузки на каждую тонну груза, который переваливается в украинских портах, будет способствовать повышению их конкурентоспособности", – отмечается в сообщении.

Напомним, проверку судов в согласовании с МК ОСПС осуществляет Служба морской безопасности в комплексе с другими видами контроля в согласовании с обязанностями государства порта.

Служба морской безопасности является структурным подразделением Администрации морских портов Украины, морского терминала или портового оператора. Осуществляет защиту объектов портовой инфраструктуры, судов, находящихся в Администрации морских портов Украины, морском терминале или портового оператора, их экипажей и пассажиров от пиратства, терроризма, актов незаконного вмешательства и других противоправных действий.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152502
 
 
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