 АМПУ отменила плату за проверку охраны судов

Как сообщает пресс-служба АМПУ, такое решение было принято на основании анализа законодательства, международных конвенций и соглашений, к которым присоединилась Украина, передает БизнесЦензор.

"Осуществления такой проверки судов на безвозмездной основе позволит привести соблюдение требований Международного кодекса по охране судов и портовых средств в морских портах Украины в соответствие с международной практикой. В то же время снижение финансовой нагрузки на каждую тонну груза, который переваливается в украинских портах, будет способствовать повышению их конкурентоспособности", – отмечается в сообщении.

Напомним, проверку судов в согласовании с МК ОСПС осуществляет Служба морской безопасности в комплексе с другими видами контроля в согласовании с обязанностями государства порта.

Служба морской безопасности является структурным подразделением Администрации морских портов Украины, морского терминала или портового оператора. Осуществляет защиту объектов портовой инфраструктуры, судов, находящихся в Администрации морских портов Украины, морском терминале или портового оператора, их экипажей и пассажиров от пиратства, терроризма, актов незаконного вмешательства и других противоправных действий.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram