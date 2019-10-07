 С начала года в Украине инвестировали более 2 миллиардов евро в "зеленую" энергетику

Об этом Савчук написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Более 2 млрд евро инвестировано в более чем 2500 МВт новых мощностей "чистой" електроенергетики, введенных в Украине за 9 месяцев этого года", - сообщил он.

За этот период были запущены новые СЭС мощностью более 2000 МВт, ВЭС - почти 400 МВт, СЭС домохозяйств - около 120 МВт, биогазовые установки - 24 МВт - биогазовые установки, объекты малой гидроэнергетики - 13 МВт, объекты на биомассе -4 МВт - объекты на биомассе.

"Кроме этого, благодаря указанным новым объектам общая мощность возобновляемой электроэнергетики выросла в 2 раза только за 9 месяцев: с около 2300 МВт по состоянию на конец 2018 до около 5000 МВт по состоянию на 01.10.2019", - сообщил Савчук.