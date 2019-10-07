 Добыча нефти в России начнет падать через несколько лет, – Минэнерго РФ

Об этом министр энергетики РФ Александр Новак заявил в интервью Reuters, передает БизнесЦензор.

"У нас запасы большие, но половина из них сегодня при существующей фискальной системе нерентабельны. Существующая финансовая политика существенно нарастить добычу не позволяет", – сказал министр.

"Если не менять налоговую систему и не стимулировать разработку действующих месторождений, в Западной Сибири и Арктике, мы уже через несколько лет не сможем поддерживать существующий уровень добычи", – добавил Новак.

По словам министра, Россия также должна предоставлять налоговые льготы на геологоразведочные работы, разработку небольших месторождений и передовые технологии нефтедобычи.

По оценке Минэнерго РФ, эти меры позволят нарастить маржу прибыли производителей на $3-$5 за баррель, сделать российскую нефть более конкурентоспособной и ввести в эксплуатацию до 10 миллиардов тонн новых резервов, которые при текущих ценах могли бы принести России дополнительные $4 триллиона.

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Новак также сказал, что в долгосрочной перспективе цены на нефть останутся вблизи текущих уровней в $50 за баррель, поскольку рост добычи в США и других странах нивелирует повышательное воздействие потерянных объемов производства в Иране и Венесуэле.

"Все про $100 давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены – $50. Бюджет в 2019 году у нас сверстан исходя из цены $43-45 за баррель", – добавил министр.

Как отмечает агентство, Россия долгое время была крупнейшим в мире производителем нефти, опережая Саудовскую Аравию, однако в прошлом году на первое место вышли США, чья добыча в последние годы взлетела благодаря сланцевому буму. Расходы на добычу нефти в России выше, чем в Саудовской Аравии, но ниже, чем в США, благодаря относительно слабому рублю, достаточной легкости извлечения запасов и относительно невысокой стоимости нефтесервисов.

Как и многие другие производители, Россия сильно зависит от нефтегазовых доходов, и министерство финансов неоднократно возражало против снижения налогов в нефтяной отрасли.

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