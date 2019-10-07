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Все про:Зеленский (357) Кабмин (3476) торговля (436) Донбасс (481)

 Зеленский поручил упростить торговлю с оккупированным Донбассом

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров отработать вопрос упрощения въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и выезда лиц с таких территорий.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №738/2019 от 7 октября "О неотложных мерах относительно создания условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Сиверский Донец в Станично-Луганской районе Луганской области и на соответствующих контрольных пунктах въезда/выезда" обнародован на сайте главы государства.

Кабинету министров документом поручено проработать вопрос "об упрощении въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий".

Также правительство должно проработать организацию предоставления на контрольных пунктах въезда/выезда медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения.

Кабмин также должен обеспечить улучшения условий проезда и безопасности движения путем выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения H-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк (на участке Старобельск - Счастье) и Т1306 Северодонецк - Новоайдар.

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Правительству поручено установить нормы обустройства, содержания и функционирования контрольных пунктов выезда с временно оккупированные территорий, проработав вопрос о целесообразности осуществления функций по обустройству, содержанию и обслуживанию таких контрольных пунктов центральному органу исполнительной власти.

Генеральному штабу Вооруженных Сил, Луганской областной государственной администрации поручено безотлагательно обеспечить восстановление до 27 ноября разрушенного мостового перехода через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, а также обустройство контрольного пункта въезда/выезда "Станица Луганская".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Леонид Кучма заявлял о возможности пересмотра решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об ограничении торговли с неподконтрольными правительству отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) после возвращения расположенных на них активов в украинское правовое поле.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152485
 
 
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 Топ комментарии
 
ще трошки і Криму воду включить... миротворець херов.
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Вот же ж 314р какой оказался! Тимошенко, импичмент будешь объявлять предателю?
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Семенченко - Гришина в студию, что там на счёт блокады торговли на крови?
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ще трошки і Криму воду включить... миротворець херов.
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Вот же ж 314р какой оказался! Тимошенко, импичмент будешь объявлять предателю?
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Семенченко - Гришина в студию, что там на счёт блокады торговли на крови?
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на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий". - Это херня Полная. Товары днр ? Шо це таке ????
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Фактически в Украину пойдут контрабандные товары из РФ без налогов и акцизов как и раньше при СНД
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в смысле он наладил торговлю с террористами???
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Готовятся антрацит вывозить из ордло. Ордло Украина не нужна. Им нужно просто уголь продавать
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Теперь ждите потоки контрабанды из Рашки. Открытие границ с Рашкой и ужесточение с Европой ето называется возвращение в Таежный союз.
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Зеленский поручил упростить торговлю с оккупированным Донбассом. - Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛО.
Зеленский маме сказал: "Может я что-то смогу изменить, чтобы люди жили лучше".
Чтобы коллаборационисты и боевики жили лучше, Зеленский поручил упростить торговлю с оккупированным Донбассом. Пошла вторая сотня дней руления Зеленского и чтобы тут людям жилось лучше, не сделано НИ-ЧЕ-ГО. У нас говорят про плохого водителя пригородного автобуса - Один рулює, всіх тошнить.
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