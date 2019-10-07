 Замминистра энергетики может стать Ковалевский

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным, озвученным народным депутатом и главой Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаилом Волынцом в ходе заседания профсоюза 3 октября, на котором присутствовал Ковалевский, претендент на должность замминистра энергетики и защиты окружающей среды в настоящее время является советником главы соответствующего ведомства. Информация на сайте министерства относительно Ковалевского отсутствует.

По словам самого претендента, озвученным в ходе заседания профсоюза, Ковалевский работал на ГП "Торецкуголь", ГП "Орджоникидзеуголь", а также "Добропольеуголь" (в настоящее время ООО "ДТЭК Добропольеуголь", ранее – ГП "Добропольеуголь").

Согласно данным в опубликованной 4 октября декларации, Ковалевский владеет долей в уставном капитале ООО "Мета лимитед" и ООО "Балтик систем". В то же время, согласно данным в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей, по состоянию на 7 октября Ковалевский уже не является соучредителем данных организаций.

Ранее Ковалевский занимал должность руководителя в ООО "ТД "Энергоуголь" (зарегистрированная в 2011 году в Донецке, соучредителями является Владимир Ефимов, Татьяна Гаращенко), а также ООО "Экоойл" (зарегистрированная в Донецке в 2009 году, учредителями которых являются Сергей Тронь, Роман и Нурулислам Аркаллаевы).