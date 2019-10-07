 Rozetka ввела оплату за самовывоз товара

Об этом со ссылкой на ITC.UA сообщает БизнесЦензор.

Это решение распространяется только на розничные магазины Rozetka; плата будет взиматься только с мелких заказов на сумме меньше 300 грн; сама плата составит 10 грн.

"Из-за того, что много заказов приезжают в магазины, а потом их не забирают, мы вынуждены сделать вывоз товара со склада платным", - заявили в пресс-службе Rozetka.

В Rozetka подчеркивают, что заказы по-прежнему можно бесплатно забирать с почтоматов или мобильных точек выдачи.