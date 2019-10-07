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Все про:торговля (436) Rozetka (6)

 Rozetka ввела оплату за самовывоз товара

Онлайн-сеть Rozetka ввела оплату за услугу самовывоза товара из магазинов сети.

Об этом со ссылкой на ITC.UA сообщает БизнесЦензор.

Это решение распространяется только на розничные магазины Rozetka; плата будет взиматься только с мелких заказов на сумме меньше 300 грн; сама плата составит 10 грн.

"Из-за того, что много заказов приезжают в магазины, а потом их не забирают, мы вынуждены сделать вывоз товара со склада платным", - заявили в пресс-службе Rozetka.

В Rozetka подчеркивают, что заказы по-прежнему можно бесплатно забирать с почтоматов или мобильных точек выдачи.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152473
 
   
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Чуваки перед введенням Закону про ФОПи рішили ще зверхи надприбутків нарубати з потняків податків трохи бабла..
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туда ещё ездят
жаба в кармане дуется
а может товар не сооветсвует рекламе
за свой труд ещё и плати
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и теперь тоже во всех магазинах сделать.
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Лучше вывоз сделали в Днепре и Харькове
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"розетке" до "алиэкспресс", как до Пекина из Киева раком!
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Странно, что еще не ввели предоплату за обработку заказа.
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Ждём от оффлайновских магазинов - платный выход если ничего не купил. А то многие ходют, топчут, понимаешь, а уборщице платить надо. Или покупай или гони 10-20 грн в зависимости от времени года)))
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Есть предложение, ввести плату, за вынос купленного товара из магазина. Чего уж там мелочиться! Купил коробку спичек, заплати на кассе, + при выходе из магазина, ещё10 грн.

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