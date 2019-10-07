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Все про:Баядера (3) вино (69) Виноделы (14) урожай (166)

 "Баядера Групп" сократила сбор винограда на 16%

"Баядера Групп", один из крупнейших алкогольных холдингов на украинском рынке, завершила сезон уборки винограда в Коблево (Николаевской обл.), собрав более 10,5 тыс. тонн, что на 16% ниже показателя 2018 года, сообщили в пресс-службе группы.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, в этом году собирали 400 тонн винограда в день, что является рекордным показателем для Коблево.

"Лето 2019 было не слишком благоприятным для украинских виноградарей - засушливое и жаркое без дождей - нетипичное для побережья Черного моря. Однако преимуществом нынешнего урожая является не количество, но качество: благодаря сухому сезону весь урожай полностью созрел и это хорошо скажется на качестве вина", - отметили в группе.

Около 70% урожая собирали вручную, для линеек вин Select і Reserve, под селективную уборку было задействовано 270 человек. Сейчас проходит сезон переработки винограда, после созревания в винохранилище, вино, начиная с января 2020, появится в продаже.

В Коблево "Баядера Групп" на территории более 2 тыс. га выращивает 16 сортов винограда европейских сортов и локальных аборигенных.

"Баядера Групп" создана в 1991 году. Группа объединяет профильные активы в алкогольной отрасли – дистрибуторские компании и собственное производство ликеро-водочных изделий в Украине и Беларуси, вина, вермутов и коньяков, а также является эксклюзивным импортером мировых алкогольных брендов в Украине.

Основные торговые марки – "Перша Гильдия", Коzaцька Rаda, Hlibny Dar, Koblevo, Marengo и др.

Владельцами группы являются Наталья Бондарева и Святослав Нечитайло.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152468
 
 
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