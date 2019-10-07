 Банки повысили ставки по краткосрочным депозитам

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Так, максимально подорожали гривневые вклады на периоды от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,04 п.п. – до 14,18% и до 14,01% годовых). Выросли в цене и сбережения сроком от полугода до года (на 0,02 п.п. до 14,71% годовых).

В то же время снизили доходность гривневые депозиты на период от месяца до трех (на 0,03 п.п. – до 11,80% годовых). Стоимость депозитов на срок до месяца составляет 9,71% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 7,85% годовых.

Сбережения в долларах синхронно выросли в цене (на 0,02 п.п.) для периодов от 1 до 3 месяцев (1,13%) и от 3 до 6 месяцев (2,23%).

Подешевели вклады в американской валюте на срок от полугода до года (на 0,01 п.п. до 2,78% годовых). Доходность депозитов на периоды свыше года не претерпела изменений и составляет 2,86% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 0,57% годовых. Средняя ставка по депозитам на срок до месяца составляет 1,11% годовых.

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Стоимость депозитов в евро на период от месяца до 3 выросла на 0,04 п.п. и составляет 1,09% годовых. Синхронно подняли доходность вклады на сроки от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. – до 1,62% и до 2,23% годовых соответственно).

Также подорожали депозиты в европейской валюте на период от полугода до года (на 0,01 п.п. до 2,0% годовых). Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,54% годовых. Депозиты сроком менее месяца предоставляют 0,73% годовых.