 Суд оставил без рассмотрения иск Кличко против канала "1+1" Коломойского

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Телеканал "1+1" удовлетворен решением суда и еще раз подчеркивает, что в своей редакционной политике журналисты руководствуются фактами, и на нее не влияют ни менеджмент, ни владельцы. Мы и в дальнейшем продолжим разоблачать уголовные дела в столице, и любые попытки оклеветать канал не остановят ведения журналистских расследований", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко и его брат, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко подали иск на телеканал "1+1" и намерены защищать в суде свою честь и достоинство.

Кандидат в народные депутаты по списку "Слуги народа", гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко отказался комментировать информацию о возможности его назначения на должность главы Киевской городской государственной администрации.

Кличко в свою очередь заявил о готовности объявить досрочные выборы городского головы украинской столицы. "Если кто-то имеет желание, много слухов сейчас, что господин Ткаченко или еще кто-то – много фамилий сейчас – если есть такое желание управлять городом Киевом, нет вопросов. Давайте: идем на выборы", - сказал он.