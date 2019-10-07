 Прокуратура Испании подозревает Фридмана в рейдерстве

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В материалах, направленных в суд, Гонсалес называет действия подконтрольных Фридману структур "рейдерской атакой". Основатель Альф-групп, в свою очередь, отрицает, что пытался приобрести ZWW, а также контролировал компании, которых прокурор подозревает в незаконных действиях.

По мнению прокурора, Фридман использовал контракт ZWW с Vimpelcom (ныне VEON), чтобы добиться покупки компании по существенно заниженной цене. Этот контракт приносил ZWW более 40% выручки. Затем бизнесмен сыграл "фундаментальную роль" в процедуре банкротства ZWW - посредством "контроля за событиями в качестве одного из кредиторов" (речь идет о подконтрольном Альфа-банку Amsterdam Trade Bank, участнике синдицированного кредита, привлеченного ранее ZWW).

Фридману предстоит выступить в суде в октябре, пишет FT. Представитель бизнесмена, отрицающего все обвинения, уверен, что претензии будут сняты, когда Фридман представит свои аргументы.