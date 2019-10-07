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Все про:Газ (3776) США (2394) Евросоюз (1954) Перри Рик (5)

 Поставки американского газа сэкономили Европе $8 миллиардов, – Перри

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США могут обеспечить более высокую конкуренцию на европейском рынке, заявил прибывший в Литву министр энергетики США Рик Перри.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"США оказались в довольно новой и уникальной роли важного импортера СПГ в Европу. Мы рассчитываем на понимание европейцев, расцениваем это как возможность привнести на рынок больше свободы и конкуренции ", - сказал в Вильнюсе журналистам Перри после встречи с министрами балтийских стран в воскресенье.

Он напомнил подсчеты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что поставки газа из США помогли Европе в прошлом году сэкономить 8 млрд долларов.

Литва тоже импортировала СРГ из США через терминал в Клайпеде.

Перри встретился с министрами Литвы, Латвии и Эстонии накануне начинающегося в понедельник энергетического форума стран Центральной и Восточной Европы.

Перри сказал, что обсудит с ними "новые пути энергии, новые источники энергии и новые технологии".

Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас назвал встречу с американским коллегой "новой страницей сотрудничества стран Балтии и США".

По его словам, "в условиях реформирования Литвой газового рынка и синхронизации энергосетей с Западной Европой важна и политическая, и технологическая поддержка США".

Как сказал Вайчюнас, такие четырехсторонние встречи представителей США и балтийских стран будут проходить каждый год.

"Очевидно, что чем больше США в Европе, чем больше США в европейской энергетике, тем мы сильнее", - считает литовский министр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152427
 
 
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