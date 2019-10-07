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 Гончарук отрицает восстановление пассажирских перевозок в Крым

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что обустройство пунктов пропуска на административной границе с временно аннексированным Крымом не означает, что правительство восстанавливает соединение с полуостровом.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я постоянно подчеркиваю человекоцентризм. Это как раз о развитии КПП "Каланчак" и "Чонгар", где создают режимную и сервисную зону. В новейших КПП появится центр предоставления административных услуг, автостанция и здание для отдыха водителей. Однако правительство не восстанавливает никакого сообщения с временно оккупированным Крымом. Крым - это Украина!", - заявил Гончарук.

Как сообщал БизнесЦензор, в течение первых 9 месяцев 2019 года в обоих направлениях во всех трех КПВВ ("Чонгар", "Каланчак", "Чаплинка") в целом админграницу с оккупированным Крымом пересекли более 2 млн граждан, что соответствует уровню прошлого года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152425
 
 
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