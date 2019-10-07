 Цены на золото снижаются после роста

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,7 доллара, или на 0,11% — до 1511,1 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,24% — до 17,582 доллара за унцию.

На прошлой неделе слабая статистика из США и Европы способствовала увеличению спроса и росту цен на золото как на более надежный актив.

В то же время эксперты отмечают, что спрос на золото продолжают поддерживать неопределенные перспективы дальнейших торговых отношений США и Китая. Новый раунд торговых переговоров двух стран ожидается 10-11 октября в Вашингтоне. Со стороны Китая на переговоры приедет вице-премьер Лю Хэ.

При этом СМИ сообщили, что китайские власти хотят сузить повестку торговых переговоров, исключив из нее вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий, которые были одними из главных требований Вашингтона.

Рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян отмечает неопределенность в отношении грядущих торговых переговоров США и Китая. "Существует спрос на более надежные активы, что отражает очень осторожное отношение к перспективам торговой сделки", — сказала эксперт агентству Рейтер.