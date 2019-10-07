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 Сын Байдена ежемесячно зарабатывал $100 тысяч в Burisma Злочевского, – Трамп

Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена получал ежемесячно прибыль в $100 тыс. в украинской газовой компании Burisma, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Прекрасно читать "фейковые новости" и наблюдать за тем, как делается все возможное, чтобы защитить "спящего" Джо Байдена и его выброшенного из армии сына Хантера, который получал по $100 тыс. в месяц (и плюс, плюс) от украинской компании (Burisma), хотя у него не было опыта в энергетике", - написал Трамп.

Также Трамп вспомнил слова Байдена старшего о том, что он никогда не контактировал с украинской компанией, а затем напомнил о фото, где Джо Байден играл в гольф с директором Burisma и Хантером Байденом. Кроме этого, лидер США отметил, что с удовольствием поборется с Байденом-старшим на президентских выборах в США в 2020 году.

Burisma Group осуществляет разведку, добычу, выполнение сервисных услуг и реализацию углеводородов. Бенефициаром группы является бывший министр экологии времен президентства Виктора Януковича Николай Злочевский.

Группе подконтрольны "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест" и "Нафтогазопромыслова геология".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152418
 
 
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