[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.53 26.83
 Корпоративные отношения
  401  0
Все про:Apple (443) ремонт (801) телефон (288)

 Apple бесплатно починит проблемные iPhone 6s и iPhone 6s Plus

Компания Apple запустила новую программу бесплатного гарантийного обслуживания для владельцев смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus, которые могут не включаться из-за проблемы с неким компонентом в подсистеме питания.

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

В чем конкретно заключается проблема, не конкретизируется. Как пояснила сама Apple в разделе поддержки у себя на сайте, у "совсем небольшого процента" iPhone 6s и iPhone 6s Plus был обнаружен проблемный компонент, из-за которого смартфоны могут не включаться.

Проблемные смартфоны были проданы в период между октябрем 2018 года и августом 2019 года.

Проверить, касается ли конкретного iPhone программа по ремонту можно, введя серийный номер на этой странице. В случае положительного результата, следует обратиться в авторизованный Apple сервисный центр (компании в Украине перечислены на официальном сайте Apple). Срок действия программы - 2 года с момента запуска. Тем, кто ранее выполнил ремонт этого компонента за свой счет, Apple обещает возместить расходы.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152374
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вече Донбасс Зеленский майдан Нацполиция правоохранительные органы США Трамп Формула Штайнмайера
 
 
 
 
 
 вверх