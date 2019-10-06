Об этом сообщает американское издание Politico, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.
По информации источников газеты, Перри считал, что такого рода изменения помогут "Нафтогазу" "сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из РФ и увеличить объем американских инвестиций". Сейчас в наблюдательный совет входит бывший помощник экс-вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.
Среди кандидатов в состав правления были руководители энергетических компаний из Техаса.
Источники журналистов Politico утверждают, что Перри способствовал попыткам Белого дома повлиять на решение Зеленского по расследованию дела компании Burisma, где работал сын Джо Байдена.
Также Перри требовал от украинских властей принять антикоррупционные меры.
Суть формы зеленожопых это бистабильное состояние. Т.е. зелёный может находится одновременно в двух состояниях, одно из них волновое. Причём слово аватар здесь очень к месту. Проверить это вы можете, набрав в ютубе как привидение подходит к зданию, а затем дымчатым шлйфом!( важно!) заплывает вовнутрь. После этого забудьте слово привидение, их нет в природе.
Затем набрав видео Skynews, можно посмотреть у ведущих как такие же димчатые шлейфы хаотично движутся по небу. На самом деле эти движения осмысленные и целесообразным. Они собирают..нитки!
Теперь следующий момент. Наберите в гугле круги в небе. Вы увидеть фото такого же кольца из дымчатого шлйфа. Это нитки уже заведены в кольцо зелеными. Кольцо это гравитационная линза. Замечу, что создать такое кольцо нужна команда зелёных.