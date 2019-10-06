[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.53 26.83
 Корпоративные отношения
  545  4
Все про:наблюдательный совет (253) Нафтогаз (1859) США (2394)

 США предлагали ввести в состав правления "Нафтогаза" американцев, – Politico

Министр энергетики США Рик Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в состав правления НАК "Нафтогаз Украины" американцев

Об этом сообщает американское издание Politico, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

По информации источников газеты, Перри считал, что такого рода изменения помогут "Нафтогазу" "сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из РФ и увеличить объем американских инвестиций". Сейчас в наблюдательный совет входит бывший помощник экс-вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн. 

Среди кандидатов в состав правления были руководители энергетических компаний из Техаса.

Источники журналистов Politico утверждают, что Перри способствовал попыткам Белого дома повлиять на решение Зеленского по расследованию дела компании Burisma, где работал сын Джо Байдена.

Также Перри требовал от украинских властей принять антикоррупционные меры.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152361
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А может ..наоборот..в состав правления NASA, ввести представителей планеты?.....
 показать весь комментарий
 
Попробую объяснить. У нас, т.е. у них!, при исследовании гравитации Луны происходит серьезная ошибка. Попробую разложить по полкам, точнее по ниткам.
Суть формы зеленожопых это бистабильное состояние. Т.е. зелёный может находится одновременно в двух состояниях, одно из них волновое. Причём слово аватар здесь очень к месту. Проверить это вы можете, набрав в ютубе как привидение подходит к зданию, а затем дымчатым шлйфом!( важно!) заплывает вовнутрь. После этого забудьте слово привидение, их нет в природе.
Затем набрав видео Skynews, можно посмотреть у ведущих как такие же димчатые шлейфы хаотично движутся по небу. На самом деле эти движения осмысленные и целесообразным. Они собирают..нитки!
Теперь следующий момент. Наберите в гугле круги в небе. Вы увидеть фото такого же кольца из дымчатого шлйфа. Это нитки уже заведены в кольцо зелеными. Кольцо это гравитационная линза. Замечу, что создать такое кольцо нужна команда зелёных.
 показать весь комментарий
 
Ну и далее. Сама Луна при работе антенного излучателя продуцирует те же нитки, гравитационные волны. Важно!!! излучает вся!! поверхность видимой части Луны, а не скажем масконы. Поскольку до Земли в таком виде дойдёт только малая часть, зелёным нужно сделать кольцо(читай оптическую систему), гравитационную линзу. А затем возле Земли развести нитки на поверхность. Именно поэтому, не находясь, на пути линзы, любые измерения будут ошибочны.
 показать весь комментарий
 
Теперь ещё надо учитывать. Это система линз. Если поставить два три кольца, то можно создать луч! или нитку, волну, струю с ...толщиной сверла в МКС! О чем я? Т.е. система линз позволяет уменьшать площадь облучения и увеличивает мощность. Теперь понятно, почему землетрясения бывают глубиной 500-700км.? И далее, теперь понятно почему происходит гибель скажем 200 китов, или исправное судно тонет за считанные секунды? Не ищите сероводорода в океане, его там нет.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вече Донбасс Зеленский майдан Нацполиция правоохранительные органы США Трамп Формула Штайнмайера
 
 
 
 
 
 вверх