 Apple создает беспроводные наушники с шумоподавлением, – СМИ

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на 9to5Mac, передает БизнесЦензор.

О новой разработке стало известно из бета-версии iOS 13.2, которая включает в себя превью того, как они будут выглядеть. Серая иконка, найденная в бете, позволяет сделать вывод, что новые наушники от Apple будут "затычками". По данным издания, в новой версии iOS приводится рабочее название новой функции шумоподавления - focus mode.

Это уже не первый раз, когда СМИ сообщают о готовящихся наушниках с шумоподавлением от Apple. Ранее Bloomberg приводил изображения предполагаемых AipPods 3, которые также были с шумоподавлением

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