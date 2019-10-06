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 Uber запускает сервис по вызову вертолетов в Нью-Йорке

Пользователи приложения Uber скоро смогут вызвать вертолет, чтобы добраться до аэропорта имени Джона Кеннеди. Сервис под названием Uber Copter станет доступен для всех с 7 октября.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Элитные пользователи могли попробовать услугу с июня. Восьмиминутный полет обойдется минимум в $200 с человека, но в эту стоимость включен и наземный трансфер до взлета и после посадки.

Представитель Uber Эрик Элиссон уверен, что клиентов будет много.

"Мы знаем, что есть большой спрос на трансфер до аэропорта и обратно. Это отличная возможность предоставить ценную услугу нашим клиентам, ведь они смогут добраться туда быстрее, чем когда-либо", - сказал Элиссон.

Пока что сервис работает только между южной оконечностью Манхэттена и аэропортом, но компания собирается открыть и другие точки посадки. Экономия времени очевидна - на машине путь может занять до двух часов, на общественном транспорте - около часа.

Но чтобы вывести услугу на массовый рынок понадобятся новые технологии. Uber уже разрабатывает электроаэротакси, которое будет дешевым, тихим и экологичным. Запуск этого сервиса в Лос-Анджелесе, Далласе и Мельбурне запланирован на 2023 год.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152333
 
 
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