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 АМКУ открыл дело против "ДТЭК Захидэнерго" Ахметова. ДОКУМЕНТ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против ПАО "ДТЭК Захидэнерго" Рината Ахметова о нарушении компанией экономической конкуренции в зоне "Бурштынского энергоострова". ДТЭК считает его необоснованным.

Об этом говорится в распоряжении главы АМКУ Юрия Терентьева от 4 октября, текстом которого распологает БизнесЦензор.

В документе говорится, что "Захидэнерго" производит около 90% электроэнергии в торговой зоне "Бурштынского энергоострова" при незначительных объемах импорта в неё. В такой ситуации комитет усматривает признаки монопольного (доминирующего) положения генерирующей компании.

По данным АМКУ, проведенный анализ результатов торгов на разных сегментах нового рынка в августе-сентябре показал, что "ДТЭК Захидэнерго" снизило объемы продажи э/э на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) с одновременным предложением соответствующих объемов на балансирующем рынке, где цена значительно выше, что привело к увеличению стоимости э/э для потребителей.

ДТЭК в сообщении от 5 октября заявил, что открытие рынка произошло с рядом ограничений: сохранилось административное вмешательство в виде государственного регулирования цен на биржевых сегментах рынка, установлено искусственное разделение рынка, отсутствует полноценный балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Как ранее сообщали Нашi Грошi, стоимость электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на территории Бурштынского энергоострова в сентябре была значительно выше цен на территории остальной Украины.

Так, в отдельные дни, например 15 сентября, стоимость электроэнергии на энергоострове была больше чем в полтора раза дороже остальных Украине – 1,84 грн против 1,12 грн за кВт-ч.

Бурштынский энергоостров отключен от энергосистемы Украины. Это условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской электростанции, принадлежащей группе ДТЭК Рината Ахметова, вместе с прилегающей к ней электросетью и собственными потребителями электроэнергии в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Всего на этой территории проживает около 3 млн украинцев.

Основным местным производителем электроэнергии для энергоострова является ДТЭК (95%), несколько процентов производит Калушская ТЭЦ. Кроме собственной выработки также возможна поставка импортной электроэнергии с территории Европы.

В то же время группа ДТЭК Рината Ахметова контролирует около 70% возможного объема импорта электроэнергии из Словакии, однако не использует эти мощности в полной мере в интересах своего предприятия "Захидэнерго".

В декабре 2018 года АМКУ принял решение, в котором указал, что не видит злоупотреблений монопольным положением. Дело было по заявлению НКРЭКУ и НЭК "Укрэнерго" и рассматривалось с 2015 года.

Напомним, с 1 июля в Украине запущен оптовый рынок электроэнергии, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму.

Запуск рынка в июле привел к единоразовому повышению цен на электроэнергию для промышленных потребителей на 25-30%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152309
 
 
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Вы хоть Ахметова в известность поставьте,а то и не заметит,закроют дело быстрее.
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ждем новые новости, о том что это притеснение среднего бизнеса и мнение экспертов, что это сократит рынок ээ на 70%.
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