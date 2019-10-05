 Эстония готова помочь в создании электронных сервисов для социальных услуг в Украине

Об этом посол Эстонии в Украине Каимо Кууск заявил на встрече с министром социальной политики Юлией Соколовской, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Глава министерства в ходе встречи отметила, что Эстония является лидером среди европейских стран по внедрению электронных услуг.Поэтому помощь этого государства является важной для реализации концепции "государства в смартфоне", которую поддерживает нынешнее правительство.

"Мы хотим "завести в смартфон" фактически все услуги, которыми занимается министерство. Это огромный вызов, поскольку социальная сфера пока отстает от других в плане цифровизации. И одновременно это огромный шанс на долгожданные изменения, поскольку наши "клиенты" – фактически все население страны", – отметила Юлия Соколовская по результатам встречи.

Как сообщалось, Пенсионный фонд с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение "Пенсионный фонд", позволяющее получить возможность доступа к электронным сервисам с помощью смартфонов и планшетов.





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