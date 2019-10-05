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 Минобороны накупило медицинских аптечек без турникетов на 60 миллионов

Министерство обороны Украины 30 сентября по результатам тендера заказало ООО "Киевгума" аптечек на 58,38 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца года поставят 44 тысчи аптечек медицинских общевойсковых индивидуальных АМЗИ по 1 327 грн за комплект. Гарантийный срок составляет 30 месяцев после изготовления.

Комплект в медицинской сумке-укладке производства ООО "Киевгума" включает:

  • бинт марлевый стерильный 14 см х 7 м производства ООО "Гемопласт-Полесье";
  • пакет перевязочный индивидуальный стерильный с эластичными компрессионными компонентами первой помощи с
  • защитной влагостойкой оболочкой производства ЧП Тер-Аракельянц Игорь Александрович через ЗАО "АВ-Фарма";
  • лейкопластырь 3 см х 5 м производства ООО "Киевгума";
  • средство для остановки кровотечения химический на нетканой основе Кровоспас производства ООО "Производственное объединение "Тетерев";
  • пара перчаток медицинских смотровых производства ООО "Киевгума";
  • средство для остановки кровотечения механические резиновое "Омега" производства ООО "Киевгума";
  • средство для разрезания одежды и обуви (ножницы атравматичные) производства ООО "Киевгума";
  • маркер для нанесения информации Permanent 8566 Centropen производства "Centropen A.S." (Чехия) через ООО "Виват Трейдинг";
  • назофарингеальной воздуховод производства ООО "Киевгума".

Как отмечает издание, в ноябре 2018 Минобороны заказывало "Киевгуме" такие жже аптечки на 16% дороже – по 1533 грн. Однако тогда они включали также средство для остановки кровотечения механическое с воротком и пряжкой производства ООО "СИЧ-Украина".

Исчезновение турникетов из аптечек ведомство объяснило тем, что их решено доукомплектовать за счет 58 тыс. турникетов типа САТ, полученных в этом году в рамках международной технической помощи по Программе финансирования предоставления военной техники, имущества и услуг США иностранным государствам.

Сумма сделок на 1,7% ниже ожидаемой стоимости закупки в 59,4 млн грн.

ЗАО Фармацевтическая фабрика "Виола" пожаловалось в АМКУ, что требованию к воздуховоду о наличии бокового отверстия соответствует только воздуховод "Киевгумы". Админколегия обязала заказчика изменить тендерную документацию, что то и сделал, убрав требование о боковом отверстии, однако жалобщик "Виола" все равно не пришел на тендер.
Броварской ООО "Киевгума" владеют директор Андрей Острогруд, Александр Буткевич, Валентина Синожатська, Николай Осипец, Инна, Роман и Антон Кравцы.

Единственным конкурентом с такими же аптечками был вышеупомянутый производитель гемостатика "ПО "Тетерев" Ирины Гончаровой, Александра Кандыбы и Оксаны Фетисовой.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152290
 
 
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