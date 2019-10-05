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 Кабмин выделил средства на проведение опроса жителей оккупированного Донбасса

Гооспредриятие "Центр защиты информационного пространства Украины" Мининформполитики 24 сентября по результатам тендера заказало ОО "Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко" услуги по опросу общественного мнения на 1,34 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, за эти средства до конца года нужно изучить различные аспекты общественного мнения жителей подконтрольных Украины и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Речь идет о фокус-групповых дискуссияхи, глубинных интервью по Скайпу, а также количественных опросах.

Исследование должно проследить динамику изменений в отдельных аспектах общественного мнения за последние три года, то есть со времени первого исследования "Фабрики мысли "Донбасс" в июне 2016 года. Как пояснил заказчик, это нужно для разработки и совершенствования государственных политик и стратегии коммуникации среди населения указанных территорий.

В частности, исследование должно помочь выяснить особенности социального самочувствия и охарактеризовать социальные настроения (эмоции и чувства, социальные страхи, мера социального оптимизма и т.п.), выявить социальные ожидания (видение собственного будущего), охарактеризовать особенности идентичности и ценностных ориентаций, а также определить динамику изменений идентичности и ценностных ориентации населения этих территорий.

Кроме того, социологи должны определить характер и динамику восприятия конфликта (причины, последствия, пути решения военного конфликта, которые преобладают в восприятии населения), выявить восприятие социально-политических перспектив развития региона их проживания, а также Украины как государства в целом.

Также нужно определить основные источники информации о социально-политических событиях в регионе и оценить уровень доверия к ним, выяснить отношение к последним событиям, которые происходят в украинском обществе, в частности к выборам президента Украины, получению автокефалии, принятию закона о государственном языке, перспективах введения миротворческого контингента

Социологи также должны определить целевые сегменты среди населения указанных территорий и разработать для них коммуникационные стратегии (нарративы, каналы коммуникации, интенсивность воздействия, формы и т.д.), направленные на укрепление гражданской идентичности, повышения лояльности к Украине, позитивного восприятия реформ в государстве и евроинтеграционнго внешнеполитического вектора, четкой идентификации РФ как агрессора, и тому подобное.

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Цена сделки на 11% ниже ожидаемой стоимости закупки в 1,5 млн грн.

ООО "Инфо Сапиенс" предлаагало цену на 2,5 тыс. грн ниже, но его предложение отклонили из-за отсутствия отзыва в одном из двух предоставленных аналогичных договоров. Фирма обжаловала свое отклонения в АМКУ, заявив, что тендерная документация требовала аналогичный договор и отзыв в единственном числе, но админколегия оставила жалобу без рассмотрения, потому что та не была оплачена и не содержала адреса.

Более дорогим конкурентом было киевское ООО "ИФАК Украина" директора Сергея Говорухи, Ольги Зализняк, Натальи Романенко и компании "IFAK Institut GmbH. & Co. Markt-und Sozialforschung" (Германия) граждан Германии Йенса Виникера и Мартины Виникер.

Учредителями столичной ОО "УИСИ им. Яременко" является директор Ольга Балакирева, которая является научной сотрудницей факультета социологии Киевского национального университета им. Т. Шевченко, Владимир Барабаш, Владимир Оникиенко и Валерий Головенько.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152288
 
 
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