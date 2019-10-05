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 PayPal вышел из проекта по созданию криптовалюты в Facebook

Руководство компании PayPal Holdings объявило о выходе из Libra Associations – сообщаества, созданного Facebook для разработки новой криптовалюты.

Как сообщает Bloomberg, такое решение в PayPal объяснили желанием сосредоточиться на своих собственных задачах, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

В то же время по данным Bloomberg, желание PayPal отказатся от участия в проекте связано с тем, что у американских регуляторов есть вопросы к Libra Associations, а у компании до сих пор были с ними хорошие отношения.

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В самой Libra Associations подтвердили уход PayPal, указав, что затеянный проект изначально был непростым и каждый из его участников может принять решении об участии в нем исходя из собственных предпочтений.

Как отмечает агентство, решение PayPal может негативно сказаться на дальнейшем развитии проекта по созданию криптовалюты, поскольку в нем был задействован целый ряд ее сотрудников.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152285
 
 
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