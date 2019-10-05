 Суд отпустил замешанного в махинациях на тендерах "Укрзализныци" экс-нардепа

Как сообает LIGA.net, суд обязал Ищенко сдать паспорта, однако электронный браслет применять к нему не будут, передает БизнесЦензор.

Расследование по этому делу НАБУ и САП начали в январе 2016 года. В октябре-ноябре 2016 года было сообщено о подозрении бывшему и.о. руководителя филиала ГП "Укрзализничпостач", а также организатору преступления – бенефициару ООО "Инкомм", который, в связи с бегством от следствия был объявлен в международный розыск. В марте 2017 дело направили на рассмотрение в Соломенский районный суд Киева.

Как сообщалось, 2 октября детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату, его финансовому советнику и бывшему внештатному советнику главы Администрации президента Михаилу Бейлину. При этом в НАБУ отметили, что местонахождение двух последних лиц не установлено.

Их подозревают в создании схемы, которая позволила продавать метизную продукцию для "Укрзализныци", что привело к убыткам госкомпании на сумму 20 млн грн.

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