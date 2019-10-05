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 США отменят визы для граждан Польши

Президент США Дональд Трамп подписал необходимые документы для включения Польши в программу безвизовых путешествий.

Об этом Трамп заявил американским СМИ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

"Они это пытаются сделать многие десятилетия и я это сделал для поляков, в честь польского народа в Соединенных Штатах и ​​Польше", – ссказал Трамп.

Как отмечается в сообщении Белого дома, это решение является важным шагом в укреплении экономических, культурных и гуманитарных связей между странами.

После включения Польши в программу, Министерство внутренней безопасности США предпримет необходимые шаги, чтобы как можно быстрее провести необходимую оценку вхождения Польши в программу. После включения Польши в программу ее граждане не будут нуждаться визы для поездок в США с деловой или туристической целью, говорится в сообщении.

В Белом доме отметили: "двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Польшей никогда не были крепкими и это выдающееся достижение для обеих стран".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152266
 
 
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