 Минэкономики начало готовить к продаже 800 государственных предприятий

Учредительная встреча проектного офиса состоялась 4 октября под под председательством первого заместителя министра Павла Кухты, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-слубу Минэкономики.

Согласно сообщению, работе офиса также принимают участие представители ГП "Прозорро.Продажи", Фонда госимущества (ФГИ), Фонда гарантирования вкладов, Команды по поддержке реформ Минэкономики и ряда неназванных консультантов.

Целю встречи указана организация и начало проектной работы над скорейшим запуском приватизации государственных предприятий, входящих в сферу управления различных органов центральной исполнительной власти.

По словам первого замминистра, в Украине около 3600 государственных предприятий, 800 из них Минэкономики сейчас готовит к приватизации, предложив организовать и структурировать этот процесс, как целостный проект, к которому привлекаются все ответственные органы власти.

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"Проектная форма работы позволит нам быстро и эффективно реализовать и проконтролировать все этапы подготовки предприятий к приватизации, наладить эффективную коммуникацию между различными вовлеченными органами власти и как можно быстрее дать положительный результат. Мы наконец сдвинем процесс, который должен быть начат и завершен еще в девяностых годах прошлого века", – заявил чиновник.

Участники встречи утвердили структуру и главные направления работы по подготовке предприятий к малой и большой приватизации.

"Мы согласовали четкий план действий, предусматривающий передачу объектов ФГИ от органов их управления, подготовку к продаже и устранение возможных проблем и рисков, непосредственную продажу через процедуры малой и большой приватизации", – добавил директор ГП "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада упразднила перечень из более 1000 объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, установив ряд критериев для стратегических объектов, которые должны остаться в госсобственности.

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