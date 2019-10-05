 В Киеве перекрыли центр города из-за марафона. КАРТА

Об это сообщает пресс-служба столичной администрации, передает БизнесЦензор.
"По информации организаторов, компании Run Ukraine, участие в марафоне примут более 17 000 человек, среди которых есть дети, старики и люди с инвалидностью. Поскольку участники должны чувствовать себя в безопасности на время проведения мероприятия в центральной части города будут перекрывать движение на около 40 улицах и трех мостах: Северном, Гаванском и моста Патона". – сказано в сообщении.
Полный перечень перекрытых улиц на 4, 5, 6 октября можно узнать на сайте организаторов.
Также изменен режим движения общественного транспорта.
Движение начали перекрывать с вечера пятницы, 4 октября, и завершат вечером 6 октября.
Ограничивать и возобновлять движение другим улицам Киева во время марафона будут постепенно.
Всю трассу разбиты на условные "участка", движение транспорта на которых будет восстанавливаться сразу после того, как бегуны их преодолеют.