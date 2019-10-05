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 Нацбанк продал на межбанке рекордный объем валюты с начала года

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 29 сентября по 4 октября купил на межбанковском валютном рынке $42,5 млн, тогда как продал – $200 млн.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе, $30 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), а $12,5 млн – по единому курсу (с использованием инструмента matching).

В то же время продажа валюты по единому курсу составила $200 млн. До этого Нацбанк не продавал валюту на межбанке с начала августа, а сумма интервенций для поддержания курса гривни за неделю стала самой большой с начала года.

В итоге в целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $4,2 млрд, продал – $448,23 млн.

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Как сообщалось, Национальный банк в период с 23 по 27 сентября купил на межбанковском валютном рынке $348,2 млн, что на $78,6 млн больше, чем неделей ранее.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152238
 
 
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