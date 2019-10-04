 Итоги недели: Электроэнергия из России, "мировая" Ахметова и Зеленский в НБУ

ФИНАНСЫ

Зеленский провел совещание с руководством Нацбанка

После отъезда миссии МВФ из Украины состоялось не аносированное совещание президента Владимира Зеленского и представителей правительства с руководством Нацбанка. Как сообщили в НБУ, на совещании обсуждались темы экономического роста, ситуация на валютном рынке, снижение инфляции и необходимость оживления кредитования.

В то же время за первые три дня недели официальный курс гривни снизился на 3,2%, вернувшись к уровню середины сентября, а Нацбанк был вынужден потратить на его поддержку $200 млн.

В четверг Национальный банк и правительство при участии журналистов подписали Меморандум о взаимодействии, предусматривающий независимость НБУ, а курс гривни несколько укрепился.

Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 170 раз

Министерство финансов на первичных аукционах 1 октября разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 77,19 млн грн, по сравнению с 13,2 млрд грн неделей ранее. Этот аукцион по продаже ОВГЗ впервые был проведен через платформу Bloomberg.

Нацбанк увеличил план скупки валюты на межбанке до $30 миллионов в день

Ввиду благоприятной ситуации на валютном рынке, в четвертом квартале 2019 года Национальный банк планирует увеличить покупку валюты на межбанковском рынке с $20 до $30 млн в день для наращивания международных резервов.

Вступил в силу запрет на расчеты мелкими монетами

С 1 октября нельзя использовать монеты 1, 2 и 5 копеек для осуществления наличных расчетов. При этом их на протяжении года в любом банке должны обменять на более крупные монеты или банкноты.

Население увеличило продажу валюты в сентябре на фоне укрепления курса гривни

По данным НБУ, покупка наличной валюты населением в сентябре составила $1,34 млрд, тогда как продажа – $1,43 млрд. Таким образом, чистая продажа валюты населением в сентябре составила $88,78 млн, тогда как августе украинцы больше покупали валюту.

Нацбанк отложил завершение перехода на номера банковского счета IBAN

Национальный банк продлил сроки завершения перехода на использование международного номера банковского счета IBAN до 12 января 2020 года.

Госбюджет в сентябре недовыполнен по доходам на 7,3%

По данным Госказначейства, доходы государственного бюджета в сентябре составили 67,88 млрд грн, что на 7,3% ниже плана и на 1% выше показателя за сентябрь 2018 года.

Остатки средств на счету Казначейства составили рекордные 62 миллиарда

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 октября составили 61,62 млрд грн, что на 0,21 млрд грн меньше, по сравнению с показателем на начало сентября, но является рекордным уровнем по состоянию на отчетную дату.

"Метинвест" Ахметова разместил евробонды на $830 миллионов

Группа "Метинвест" разместила 10-летние долларовые евробонды на $500 млн под 7,95% годовых и 5-летние евробонды в европейской валюте на 300 млн евро под 5,75% годовых.

Нацбанк отсудил у Жеваго 1,5 миллиарда по долгу банка "Финансы и Кредит"

Суд первой инстанции принял решение о взыскании с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,54 млрд грн в пользу Национального банка в счет погашения задолженности банка по предоставленным ранее кредитам рефинансирования.

ВЛАСТЬ

Рада утвердил программу деятельности Кабмина Гончарука

Верховная Рада утвердила Программу деятельности Кабинета министров. Программа содержит 87 целей, которые разбиты на три раздела. Представляя программу, премьер-министру Алексею Гончарук назвал не нормальным так называемый "турборежим" работы парламента.

Зеленский назначил новым секретарем СНБО политика из Луганска

Президент назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, подписав заявление об отставке Александра Данилюка с этой должности.

Данилюк назвал одной из главных причин его отставки ситуацию с возможной отменой национализации "Приватбанка", а также конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Кабмин утвердил региональную структуру новой Таможенной службы

Кабинет министров утвердил региональную структуру новой Таможенной службы, сократив количество таможен с 26 до 16. Согласно планам правительства, новая Таможенная служба начнет свою работу ориентировочно с 1 ноября.

Рада приняла новый закон о концессии

Верховная Рада приняла новый закон "О концессии". При этом в Главном экспертном управлении Верховной Рады указали на наличие в документе существенных коррупционных рисков и доминирование прав концессионера над интересами государства.

Рада приняла закон о таможенных льготах для авторизированных операторов

Рада утвердила введение в Украине института уполномоченного экономического оператора, который может пользоваться льготным режимом таможенного офомления товаров при соблюдении ряда условий, что должно упростить работу легального бизнеса.

Рада упростила аренду государственного и коммунального имущества

Верховная Рада приняла закон "Об аренде государственного и коммунального имущества", предусматривающий введение электронных аукционов на право аренды объектов.

Рада отменила перечень запрещенных для приватизации госпредприятий

Верховная Рада упразднила перечень из более 1000 объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, установив ряд критериев для стратегических объектов, которые продать все же будет нельзя.

Рада открыла космос для частных украинских компаний

Верховная Рада приняла закон, разрешающий частным компаниям вести космическую деятельность, в том числе запускать ракеты в космос.

Рада упростила использование строительных норм для застройщиков

Законом введен параметрический метод в качестве основного при формировании требований строительных норм.

Рада одобрила снижение штрафов для работодателей за нарушение прав работников

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается в разы уменьшить размеры штрафных санкций за нарушение законодательства о труде.

Рада утвердила создание единого счета для уплаты налогов

Верховная Рада предусмотрела возможность для предпринимателей открыть единый счет для уплаты налогов и сборов, а также единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, что должно облегчить жизнь бизнесу.

Вместе с этим Рада проголосовала за внесенную ко второму чтению поправку нардепа Дубинского, которой ввела оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия, что может привести к росту цен на сигареты. Хотя юристы Верховной Рады указывали, что внесение этой поправки нарушает Регламент.

Рада приняла закон для лишения лицензии скандального "Зеонбуда"

Закон предусматривает введение ряда новых требований к провайдерам программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей. Согласно пояснительной записке к документу, речь в первую очередь идет об операторе цифровой телесети ООО "Зеонбуд".

Рада приняла закон для противодействия рейдерству

Закон предусматривает прекращение деятельности аккредитованных субъектов госрегистрации, а также должен устранить основные юридические пробелы, которые создают условия для рейдерства.

Госгеокадастр начал публиковать решения о выделении земли

Госгеокадастр пообещал публиковать 100% решений территориальных органов по вопросам распоряжения землями сельхозназначения государственной собственности, в том числе передачи в собственность или пользование земельных участков.

ЭНЕРГЕТИКА

Мощность для импорта электроэнергии из РФ в октябре выкупили компании Ахметова, Коломойского и Ефимова

1 октября трейдеры начали коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Среди них компании Максима Ефимова, Рината Ахметова, Сергея Тигипко, а также "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого и Дейла Перрри и связанный с Игорем Коломойским трейдер "Юнайтед Энерджи".

В то же время группа ДТЭК Рината Ахметова контролирует около 70% возможного объема импорта электроэнергии из Словакии, однако не использует эти мощности в полной мере в интересах своего предприятия "Западэнерго".

Нацкомиссия отказалась снизить максимальные цены на рынке электроэнергии

НКРЭКУ отказалась снизить ценовые ограничения на рынке электроэнергии, так называемые "рrice caps". Такое решение раскритиковал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, указав на снижение мировых цен на уголь и укрепление гривни.

Кабмин установил льготный уровень расчетов за газ для государственных ТЭЦ

Кабинет министров продлил до 1 мая 2020 года норму, предусматривающую для ТЭЦ под управлением Фонда госимущества сниженный норматив обязательных расчетов за газ в размере 60%, тогда как для других предприятий ТКЭ он составляет 90%. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Северодонецкой и Криворожской ТЭЦ.

Путин допустил срыв сроков строительства "Северного потока-2" из-за Дании

Владимир Путин заявил, что если Дания не разрешит проложить в своих водах газопровод "Северный поток-2", Россия найдет другие маршруты для его прокладки, хотя это может сдвинуть сроки его запуска, запланированного на 1 января 2020 года.

В "Газпроме" признали, что альтернативный маршрут в обход датских вод обойдется российскому "Газпрому" и его европейским партнерам в сотни миллионов долларов. Европейские участники проекта "Северный поток-2" обсждать альтернативный маршрут пока не намерены.

КОРПОРАЦИИ

Ахметов подписал мировое соглашение в споре по "Укртелекому" на $800 миллионов

СКМ Рината Ахметова и компания Raga Establishment Limited, которую связывали с Дмитрием Фирташем, урегулировали спор относительно продажи "Укртелекома" в 2013 году. Подробности мирового соглашения не уточняются. В 2017 году суд Лондона по иску Raga Establishment обязал СКМ доплатить $760 млн плюс проценты за покупку "Укртелекома".

Interpipe Пинчука договорился о списании 60% долга по еврооблигациям

"Интерпайп" пролучил согласие держателей евробондов на $200 млн на осуществление плана реструктуризации долга. В целом в рамках реструктуризации долга в объеме $1,41 млрд компания выпустит новые облигации на $309,19 млн, а также бумаги, привязанные к EBITDA и денежному потоку "Интерпайпа" в ближайшие 10 лет.

Подконтрольный Ахметову Днепровский меткомбинат останавливает производство

"Днепровский меткомбинат" (ДМК) отказался от запуска части основных производственных мощностей из-за снижения рентабельности и нехватки оборотных средств.

Владелец ProStor покупает сеть магазинов "Космо"

Антимонопольный комитет разрешил владельцу сети магазинов ProStor Вадиму Тугаю приобрести опосредованный контроль над drogerie-сетью "Космо". По данным СМИ, владельцы днепропетровской сети Prostor начали переговоры о покупке конкурента – сети "Космо" – в 2018 году, сумма сделки оценивалась в $15 млн.

ТРАНСПОРТ

Самолет Ан-12 потерпел крушение возле Львова, 5 человек погибли

Самолет Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс", выполнявший грузовой рейса из Испании в Стамбул совершил аварийную посадку, не долетев 13,7 км до международного аэропорта "Львов". В результате происшествия 5 человек погибли, еще 3 – тяжело травмированы.

По данным госпредприятия "Антонов", самолет был построен в 1968 году в Ташкенте. Последний капитальный ремонт судно проходило в январе 1990 года.

Полиция не будет штрафовать за "евробляхи" до 1 января, – Гончарук

Кабинет министров поручил Национальной полиции не применять штрафные санкции к водителям автомобилей с иностранной регистрацией до 1 января 2020 года. За это время должен быть принят новый закон о растаможке таких авто.

Администрация морских портов уволит 30% сотрудников

Госпредприятие "Администрация морских портов Украины" начинает следующий этап оптимизации административных расходов, в ходе которого планируется сократить численность работников предприятия почти на 30%.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Бизнес-партнер помощника Зеленского по переговорам с Россией связан с окружением Путина

Как выяснили журналисты, помощник президента Зеленского Андрей Ермак, которого называют главным переговорщиком с Западом и Россией, через коммерческие структуры связан с гражданином России, приближенным к российской властной верхушке. Сам Ермак обвинения отрицает.

НАБУ сообщило о подозрении столичному застройщику Микитасю

НАБУ сообщило о подозрении бывшему народному депутату Максиму Микитасю в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн грн путем махинаций с квартирами для нацгвардейцев.

В итоге Высший антикоррупционный суд отпустил Микитася, обязав внести 5,5 млн грн залога, тогда как прокуратура требовала установить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн грн.

Суд отпустил бывшего нардепа Березкина под залог в 15 миллионов

Детективы НАБУ 27 сентября уведомили экс-нардепа Станислава Березкина о подозрении по делу о завладении кредитом "Ощадбанка" на $20 млн. Их бывший собственник группы "Креатив" потратил на покупку активов в Одесской области, которые оформил на детей.

Однако следственный судья Высшего антикоррупционного суд отпустил Березкина под залог на сумму почти 15 млн грн

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