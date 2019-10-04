 Рада в "турборежиме" проголосовала за повышение цен на сигареты

Как передает БизнесЦензор, соответствующая поправка депутатов Александра Дубинского и Александра Юрченко ("Слуга народа") была принята вместе с голосованием за законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов, который поддержали во втором чтении 255 народных депутатов.

На это обратила внимание народный депутат Нина Южанина. При этом Главное юридическое управление Верховной Рады указывало, что внесение этой поправки ко второму чтению нарушает Регламент Верховной Рады

Указанной поправкой внесены изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего".

В частности, изменениями установлено, что производители и импортеры табачных изделий до 1 января 2021 года обязаны реализовать эту продукцию компаниям, получившим лицензию на оптовую торговлю табачными изделиями по ценам, не превышающим 80% установленной производителем или импортером максимальной розничной цены (с учетом налога на добавленную стоимость и акцизного сбора, но без суммы акцизного налога с реализации через розничную торговую сеть табачных изделий).

В свою очередь оптовые торговцы должны продавать табачные изделия в розничные сети по ценам, не превышающим 87% установленной производителем или импортером максимальной розничной цены.

За нарушение этой нормы установлены штрафы в 100% стоимости реализованной продукции (но не менее 200 тыс. грн) для производителей и импортеров табака и в размере 100% стоимости проданной партии (не менее 100 тыс. грн) – для оптовых торговцев.

Как сообщали в ассоциации "Укртютюн", основанной крупнейшими производителями сигарет в Украине, такое нововведение приведет к росту средней цены сигарет на 18% (в среднем 7 грн на пачку) дополнительно к повышению цены, обусловленной увеличением акцизного налога на 20% с января 2020 года (в среднем 6 грн на пачку), как это предусмотрено Налоговым кодексом. В итоге это будет означать подорожание сигарет в среднем на 13 грн за пачку, что, по мнению производителей, приведет к дополнительному росту объема нелегальной торговли.

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